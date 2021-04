"Milionerzy": pytanie o sodę rozłożyło uczestnika. Zna ją każdy, kto gotuje!

Uczestnik wskazał odpowiedź D, boraks (używany m.in. do produkcji detergentów), choć prawidłowa odpowiedź to C. Wodorowęglan sodu to po prostu soda oczyszczona, która znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Warto jednak zauważyć, że autorzy pytania, z pewnością dla utrudnienia, użyli chemicznej nazwy związków, a nie tej zwyczajowej.