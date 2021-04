"Milionerzy". Pytanie o glukozę sprawiło uczestnikowi ogromną trudność

W czwartkowym wydaniu "Milionerów" o wielkie pieniądze powalczył Dominik ze wsi Ropica Polska. Mężczyzna studiujący prawo i filologię germańską raczej nie miał większej trudności z pierwszymi pytaniami. Choć po drodze stracił telefon do przyjaciela, to jednak dopiero pytanie za 40 tys. złotych było dla niego mocno stresującym doświadczeniem. Uczestnik nie ukrywał, że drży na samą myśl wyboru poprawnej odpowiedzi. A pytanie brzmiało następująco: "Najwięcej glukozy zużywa:"

C: serce

Na początku Dominik w swoim wywodzie stwierdził, że najbardziej mu pasuje odpowiedź C, czyli serce. Jednak nie był do końca pewny, więc wziął pół na pół. I okazało się, że jego przeczucie było błędne, bo po odrzuceniu dwóch odpowiedzi pozostały wątroba i mózg. Uczestnik postanowił zaryzykować i postawił na odpowiedź D: mózg. To okazało się szczęśliwym strzałem. Mężczyzna nie krył swojej radości. Odcinek skończył się w momencie, gdy miał na koncie już 75 tys. złotych. A pytanie z glukozą zapewne zapamięta całe życie.