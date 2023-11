"Parafrazując klasyka...". Na wstępie zakpił z Andrzeja Dudy

Łukasz Meyer z Ostrowa Wielkopolskiego na wstępie zakpił z Andrzeja Dudy, gdy zapytany o hobby odpowiedział: "Parafrazując klasyka: staram się cały czas czytać. Jak zasypiam, to czytam, jak się budzę, to czytam". To oczywiście nawiązanie do wypowiedzi prezydenta RP z 2017 r., który zapewniał, że "uczy się cały czas".