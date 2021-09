"Milionerzy". Pytanie o Bałkany sprawiło uczestnikowi trudność

Program "Milionerzy" od 21 lat przyciąga widzów przed ekrany, a śmiałków chcących zgarnąć milion do programu. Choć do tej pory w Polsce główna wygrana padła tylko trzy razy, nie brakuje chętnych do wzięcia udziału w teście wiedzy o wszystkim. Tym razem szansę wygrania miliona miał Artur Karpiński z Poznania, który skończył filologię angielską. Przez 12 lat był nauczycielem, a teraz pracuje w firmie zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych.