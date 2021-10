"Milionerzy": podchwytliwe pytanie! Nie tylko uczestnik był w błędzie

Niedawno milionerem został Jacek Iwaszko, który w bieżącej edycji teleturnieju TVN w pięknym stylu sięgnął po nagrodę główną. Kolejni uczestnicy gry marzą, by powtórzyć jego sukces, jak się jednak okazuje, wcale nie jest to takie proste. Autorzy pytań dokładają wielu starań, by zwieść graczy często tylko z pozoru łatwymi pytaniami.