"Milionerzy". Pomylił misia ze środkiem do odkażania

- Na pewno jest to miś. Zaznaczmy odpowiedź b, ostatecznie – powiedział pan Jędrzej. Niestety prawidłową odpowiedzią było a) Odkaża rany. - Niestety miś to Kolargol pisany przez C – wytłumaczył Hubert Urbański. - Pospieszyłem się – przyznał uczestnik.