Poległ na pierwszym pytaniu. Polonistka złapałaby się za głowę

Przemysław na wstępie dobrze skojarzył, że fragment pochodzi z ballady "Pani Twardowska" Mickiewicza. Niestety nie skojarzył treści utworu i bohaterów wiersza, co doprowadziło do natychmiastowego odpadnięcia. - Odrobinę zaryzykuję - powiedział po chwili namysłu i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C. Właściwą było oczywiście D.