"Milionerzy": padnie pytanie za pół miliona. Uczestnik ma szansę na główną wygraną

Marcin Kot stanie do gry o pół miliona złotych w "Milionerach". Urzędnik i radca prawny z Lublina idzie jak burza. Już dawno nie było w programie uczestnika, który znał odpowiedzi na pytania z tak różnych dziedzin.

Na samym początku uczestnik skorzystał z pomocy publiczności, która w 57 proc. zaznaczyła wariant B. Nie przekonało to mężczyzny, dlatego postanowił zadzwonić do swojego kuzyna, który niestety, nie znał odpowiedzi na to pytanie. Gracz zaryzykował, zaznaczając "sto napletków Filistynów", co okazało się być właściwą decyzją.