"Milionerzy": "Czego zażądał od Dawida król Saul za rękę swojej córki Mikal?". Sprawdź, jaka była poprawna odpowiedź

W teleturnieju "Milionerzy" padło pytanie: "Czego zażądał od Dawida król Saul za rękę swojej córki Mikal?". Zobacz, czy uczestnikowi udało się poprawnie odpowiedzieć.

Przy tym pytaniu uczestnik miał spory dylemat. Na samym początku skorzystał z pomocy publiczności, która w 57% zaznaczyła wariant B. Niestety nie przekonało to mężczyzny, dlatego postanowił zadzwonić do swojego kuzyna, który nie znał odpowiedzi na to pytanie. Gracz zaryzykował, zaznaczając "sto napletków Filistynów", co okazało się być właściwą decyzją.