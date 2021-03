"Milionerzy". Padło pytanie o kultowy motyw muzyczny z filmu "Psy"

We wtorkowym nagraniu "Milionerów" poznaliśmy nowego gracza, którym okazała się Justyna Jędrych z Warszawy. Kobieta zaczęła mieć dylemat przy pytaniu o sumę gwarantowaną 40 000 zł. Brzmiało ono: "Kto jest twórcą "Kołysanki" z "Psów", jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów muzycznych w historii polskiego kina'?". Możliwe odpowiedzi to - A: Michał Lorenc, B: Henryk Wars, C: Krzysztof Komeda, D: Krzesimir Dębski.