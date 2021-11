"Milionerzy": nietypowy telefon do przyjaciela. Urbańskiemu trudno było się opanować

Telefon do przyjaciela w "Milionerach" to zaledwie 30 sekund rozmowy z graczem, w których musi się zmieścić i pytanie, i chwila na zastanowienie, i odpowiedź. Ale część zawodników próbuje wykorzystać ten czas na towarzyskie pogaduszki, przez co czasem przyjaciel nie zdąży udzielić podpowiedzi. Zdarza się jednak i tak, że czasu na linii jest aż za dużo i trzeba wypełnić go rozmową, która nawet mimo zażyłych relacji… się nie klei.