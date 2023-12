"Milionerzy". Hubert Urbański aż zamknął oczy. Do miliona zostały dwa pytania

Po dłuższym namyśle Konrad postanowił zaznaczyć odpowiedź D. - Zaznaczam i nie patrzę - powiedział Hubert Urbański, zasłaniając oczy rękami. - Teraz patrzę. I podoba mi się to, co widzę - dodał prowadzący, bo chodziło właśnie o "silne pole magnetyczne". Dzięki temu Konrad wygrał 250 tys. zł i zostały mu dwa pytania do miliona. Czy uda mu się dotrzeć do finału? Przekonamy się w odcinku nr 700 (premiera 6 grudnia), gdyż po pytaniu za 250 tys. zł w studiu rozległ się dźwięk kończący epizod.