"Milionerzy": feralny pierwszy odcinek. Uczestnicy odpadali jeden po drugim

Pierwsze pytanie rudny eliminacyjnej było trudne i dotyczyło owadów. Tylko dwie osoby znały odpowiedź na to pytanie. Szybszy okazał się Piotr Marak, który szybko uporał się z pierwszymi dwoma pytaniami. Niestety udzielił złej odpowiedzi na pytanie czwarte, które brzmiało: Co nie jest prawdą o Amazonce? A. uchodzi do Atlantyku, B. ma ponad 6 tys. km, C. ma wiele mostów, D. przepływa przez Brazylię.