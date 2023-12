Mikołaj z "Rolnik szuka żony" cały w skowronkach. "Życie zmieniło się o 180 stopni"

Mikołaj był najmłodszym kandydatem 36-letniej Ani, która zaprosiła go do swojego domu. Jego rywalami byli Dominik i Jakub. I to właśnie ten ostatni zdobył serce rolniczki, która już wspominała o planach ślubnych. Choć Mikołaj dostał kosza, to na Instagramie zwrócił się do fanów programu słowami: "Dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie i wspaniałą ocenę mojej osoby w programie. Bardzo mnie to cieszy, że mój charakter tak wam się podoba, co daje mi potwierdzenie, by się nigdy nie zmieniać".