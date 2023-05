Mikołaj Roznerski o przelotnych romansach. Dziś ma do tego zupełnie inne podejście

- Jeżeli facet szuka kogoś, przepraszam, żeby wyrwać na jedną noc, to to zrobi. A jeśli szuka kogoś, żeby spróbować coś, nawiązać jakąś relację, która może doprowadzi do miłości, to też tak będzie, też znajdzie, sam rozegra. Więc jeśli ty się otworzysz przed tym facetem na pierwszej randce, to ja już wiem: "No dobra, grzech odmówić, ale wiem, że już nie zadzwonię". I to byłbym ja jakieś sześć lat temu. A dziś bym już nie doprowadził do tego, żebyś się otworzyła na pierwszej randce - stwierdził bez ogródek w rozmowie z "Super Expressem".