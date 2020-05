Mikołaj Jędruszczak wspomina "Love Island": "To były czasy"

Relacja Sylwii i Mikołaja była jedną z tych najbardziej nieoczekiwanych w "Love Island. Wyspa miłości". Jej rozkwit przypadł na moment, gdy Madeńska była w trudnej sytuacji. Z jednej strony chciała, by jej znajomość z Bartkiem zmieniła się w coś więcej. Z drugiej zaś nie mogła pogodzić się z upokorzeniem, które zaserwował jej chłopak. To właśnie wtedy, zaskakoczyła nie tylko Bartka i pozostałych uczestników, ale też siebie - podczas parowania postawiła na kogoś zupełnie innego. Mikołaj Jędruszczak, bo na niego padło, nie krył zdziwienia. Było to duża niespodzianka, lecz ostatecznie wybór okazał się słuszny.