Sylwia i Mikołaj z "Love Island" razem spędzają kwarantannę. Bawią się świetnie

Pierwsza polska edycja programu "Love Island" odbiła się ogromnym echem. Telewidzowie z zaciekawieniem śledzili życie uczestników w willi, a internauci ochoczo je komentowali. Niestety ze wszystkich par, które dotrwały wspólnie do finału, na tę chwilę w związku pozostali tylko Sylwia i Mikołaj. Wydaje się nawet, że z dnia na dzień stają się przy sobie coraz szczęśliwsi. Madeńska i Jędruszczak razem spędzają trudny okres kwarantanny, ale nie wygląda na to, by się ze sobą nudzili.