Mika z "Love Island" o konflikcie w Armenii. Głośno mówi o cierpieniu swoich rodaków

"Love Island" to program, który niemal każdego dnia gromadzi przed telewizorami ogromną rzeszę fanów. Na ekranach telewizorów oglądają, a w sieci komentują poczynania uczestników. "Ajlandersi" często prowokują do obszernych dyskusji. Tak jak fani mają dostęp do wszystkich informacji ze świata, tak uczestnicy programu są od nich zupełni odcięci. Zupełnie nie mają pojęcia, co dzieje się poza drzwiami willi. Tak naprawdę dopiero powrót do Polski jest dla nich okolicznością sprzyjającą ku temu, by byli "na bieżąco".