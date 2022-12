Mika Urbaniak szczerze o chorobie alkoholowej. "Piłam dziewięć lat"

- Alkohol znieczulał skutecznie. Piliśmy i braliśmy narkotyki niemal codziennie. To była droga do zatracenia. Piłam dziewięć lat. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że mam chorobę dwubiegunową. Nie leczyłam się, co oznaczało, że w głowie miałam tykającą bombę - wspominała, nie kryjąc, że był to najgorszy okres w jej życiu.