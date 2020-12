Damy polskiego jazzu na jednej scenie. Niezwykły koncert już dziś

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia do wspólnego kolędowania zaproszą nas znakomite polskie wokalistki, które wystąpią na koncercie Ladies’ Jazz na Święta. 25 grudnia o godzinie 18:00 to niezwykłe artystyczne widowisko będzie dostępne dla każdego za pośrednictwem sieci, w tym m.in. Wirtualnej Polski. Lista artystek, które wspólnie wystąpią na scenie, jest imponująca. Urszula Dudziak, Aga Zaryan, Monika Borzym, Dorota Miśkiewicz, Grażyna Auguścik czy Mika Urbaniak to tylko niektóre z wokalistek, które wprowadzą nas w ten wyjątkowy, świąteczny klimat Bożego Narodzenia.