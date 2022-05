Michalina Manios z "Top Model" bardzo się zmieniła. Czym się dziś zajmuje?

Michalina Manios była 22-latką ze wsi Szadek, gdy wzięła udział w "Top Model" w 2011 r. Od początku mówiła, że jest osobą transseksualną po korekcie płci. - Od urodzenia miałam drobny defekt, który wymagał naprawy. Mój organizm wytwarzał zarówno gonady męskie, jak i żeńskie. To był hermafrodytyzm. Długo się męczyłam, zanim doszłam do tego, co jest teraz - wyznała w programie.