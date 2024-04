Michał Żebrowski w filmiku wyborczym. Zagrał czarny charakter

"7 kwietnia znów walczymy o rekordową frekwencję i o to, w jakiej codzienności będziemy żyć. O wyborach samorządowych nie mówi się tak dużo jak o parlamentarnych. A jednak to one mają bezpośredni wpływ na to, jak w naszej okolicy wygląda m.in. dostęp do lekarzy, edukacja (również seksualna!), działalność antyprzemocowa, wsparcie dla mniejszości i aktywizacja zawodowa kobiet. No i oczywiście dziury w drogach" - napisała w komentarzu Anja Rubik.