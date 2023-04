Michał Wójcik stracił partnerkę. Gdy ona walczyła z rakiem, on walczył o pieniądze na leczenie

Wójcik apelował o pomoc na swoim kanale na YouTubie. - Kochani, całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka - ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc o fundusze na pobyt Jani w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz - mówił kabareciarz.