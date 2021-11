Michał Wiśniewski o aferze z Kurdej-Szatan. "Jest dorosła, musi ponieść konsekwencje"

– Basia jest osobą dorosłą i powinna zdawać sobie sprawę, że jeżeli wyraziła swój pogląd w ten, a nie inny sposób, mając zasięgi większe niż niejedna telewizja i prasa, bo ogląda ją półtora miliona ludzi, odbije się to szerokim echem. To zaś oznacza, że musi ponieść tego konsekwencje. Czy one są adekwatne... Nie sądzę, ale na tym polega życie – stwierdził lider Ich Troje.