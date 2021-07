Michał Piróg o Idzie Nowakowskiej. "Nikogo nie udaje i za to ją szanuję"

Ida Nowakowska to obecnie jedna z największych gwiazd TVP. Młoda prezenterka dostaje co raz to bardziej intratne propozycje, a przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Nie straszne jej prowadzenie zróżnicowanych formatów, przeskakiwanie z pozycji gospodyni do pozycji jurorki, a programy na żywo i telewizyjne koncerty to wprost jej żywioł. Ida na ekranie to wulkan energii i niekończące się źródło dobrego humoru. Skąd to się bierze? Nowakowska podkreśla niemal w każdym wywiadzie, że praca to jej pasja – nic dziwnego więc, że wróciła do niej zaskakująco szybko po porodzie.