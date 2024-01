Michał Olszański przerwał milczenie w sprawie powrotu do TVP. Jednoznaczna deklaracja

Michał Olszański prowadził w TVP m.in. "Pytanie na śniadanie" w parze z Moniką Zamachowską. Do historii przeszedł ich "ocieplający" wywiad z Jarosławem Kaczyńskim przed wyborami do parlamentu w 2019 r. Niedługo potem prezenter naraził się przełożonym, zdradzając kulisy tej rozmowy, a także zapraszając do swojej audycji w Trójce drag queen. Zwolniono go nagle w czasie wakacji. Najbardziej żałował, że nie pozwolono mu pożegnać się z widzami, szczególnie "Magazynu Ekspresu Reporterów", który był jego oczkiem w głowie.