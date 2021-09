Michał Misha Kostrzewski na dobre wraca do Polski? Ma pomysł na pracę dla siebie

Michał Misha Kostrzewski wrócił na stałe do ojczyzny po ponad 30 latach spędzonych poza granicami Polski. Miało to związek z angażem do nowego show TVP2 z udziałem utalentowanych tanecznie dzieci w wieku 8-13 lat. W trakcie nagrań "You Can Dance - Nowa Generacja" tancerz poznał nową miłość - stylistkę fryzur Kingę. To przede wszystkim dla niej Michał Kostrzewski chce zapuścić korzenie w Polsce. Oprócz pracy na planie talent show artysta ma też kolejny pomysł na rozwój zawodowy w Polsce, co zdradził w jednym z najnowszych wywiadów: