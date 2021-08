Michał Fajbusiewicz o kulisach "997". Ludzie wierzyli, że tylko on jest w stanie im pomóc

- Po kilkunastu latach, gdy on został skazany i osadzony w więzieniu na 25 lat, do redakcji przyszedł od niego list. Napisał, że niedługo wychodzi za dobre sprawowanie i bardzo się cieszy, że w końcu będzie mógł się ze mną rozliczyć. Parę razy zdarzało mi się zgłaszać do prokuratury groźby karalne i zawsze to olewali. Ale tym razem trafiłem na młodego prokuratora, który się przejął tą sprawą i Pasternakowi dolepili za to 1,5 roku więzienia. Przez to odwieszono mu wyrok i musiał odsiedzieć te całe 25 lat z nawiązką. Puenta tej historii jest taka, że kilka lat temu podczas przerwy w nagraniach dla Crime+Investigation Polsat, gdzie teraz robię programy, pani rzecznik więzienia z Wołowa pyta mnie, czy kojarzę nazwisko Pasternak. Bo okazuje się, że ten 83-latek właśnie tam odbywał karę i ćwiczył pięć razy dziennie "na spotkanie z panem Fajbusiewiczem". Chyba już wyszedł, ale do tej pory się nie spotkaliśmy — mówił rozbawiony Fajbusiewicz.