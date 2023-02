Michał Chruściel odsłania kulisy "Jagiellonów". Mówi o kontuzjach na planie

Widzowie TVP jesienią 2020 r. pożegnali się z telenowelą historyczną "Korona królów". Pomimo krytyki produkcję codziennie od poniedziałku do piątku śledziło blisko 1,3 mln widzów. Po zakończeniu jej nadawania na antenę trafiła kontynuacja, czyli "Jagiellonowie". Jak się okazuje, również cieszą się sympatią wśród widzów. Powstają kolejne odcinki historycznej sagi, o których ostatnio opowiedział wcielający się w jedną z głównych postaci Michał Chruściel. Serialowy Świdrygiełło opowiedział o kulisach produkcji. Wyjawił, że to wcale nie granie złego brata Władysława Jagiełły jest najtrudniejszym zadaniem. Co zatem dzieje się na planie takiego serialu?