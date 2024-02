Michał Chlebowski odszedł z TVN24. Pożegnał się z branżą

Jeżeli ostatnio słyszymy o odejściach z Polsatu czy TVN, to głównie z powodu przejść do TVP. Przykładem są chociażby Patryk Kaźmierczak, Magdalena Fusiek czy przede wszystkim Robert Stockinger, którzy z TVN przeszli do Telewizji Polskiej. Jednak znajdą się także i tacy, którzy żegnają się z dziennikarską pracą i stawiają na inną branżę. Taką osobą jest Michał Chlebowski.