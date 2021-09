"Miasto kobiet". Rogalska zaskakuje szczerością na antenie TVN

Marzena Rogalska nie mogła narzekać na brak propozycji po tym, jak odeszła z TVP. Dziennikarka z telewizją publiczną związana była ponad dekadę. W końcu jednak coś w niej pękło i musiała zmienić zawodowe środowisko. Plotkowano, że Rogalska dołączy do ekipy "Dzień dobry TVN". - Wolność smakuje wspaniale i nasycam się nią, cieszę się. Mam zaufanie do świata i do tego, co się wydarzy. Mam w sobie zgodę na to – komentowała w rozmowie z Beatą Sadowską, z którą przed laty prowadziła "Miasto kobiet" w TVN Style.