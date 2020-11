Miała koronawirusa. Nie była w stanie przewinąć synka

Ewa Farna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Piosenkarka chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swojej codzienności. Gwiazda przebywa obecnie w Pradze, która, jak sama przyznaje, jest obecnie "szara, zamknięta". "Cieszę się na Święta" - dodała wokalistka i zdradziła, że ma dla swoich słuchaczy "niespodzianeczki". "Małe, ale miłe" - dodała. To jednak nie wszystko. Ewa Farna wyjawiła, że przeszła zakażenie koronawirusem.

Ewa Farna miała koronawirusa. Jak się czuje?

"Mam nadzieję, że u was dobrze. Ja już po covidzie". Skąd piosenkarka ma pewność, że to, co najgorsze, jest już za nią? Ewa Farna zażartowała, że jest zdrowa, od kiedy przewijanie dziecka nie stanowi dla niej problemu.