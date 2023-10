Miał być zakonnikiem, został gwiazdą TVP. Zmarł nagle w wieku 35 lat. Co się stało?

Ciągnęło go do ludzi, uwielbiał ich rozśmieszać i zabawiać. Najpierw pracował jako kelner, później, po studiach dziennikarskich, zaczepił się w TVP. Tam w pełni korzystał z talentu aktorskiego i muzycznego. Widzowie bardzo go lubili, więc Siejka pojawiał się w kolejnych programach.