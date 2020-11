Miał być oświeconym rolnikiem. Przyniósł widzom głębokie rozczarowanie

Od pierwszego odcinka programu Maciej zapowiadał się na inteligentnego, szarmanckiego rolnika , który szuka równie ambitnej partnerki. Nic bardziej mylnego! Gdy panie zawitały na jego gospodarstwo, zostały zagonione do pracy np. odpędzania szpaków z pola.

Nic dziwnego, że nawet Ilona, która zdaje się być najbliżej Maćka i jego wyśnionej wizji partnerki, ma poważne wątpliwości, co do ich wspólnej przyszłości. Kobieta obawia się, że jeśli zwiążę się z rolnikiem, będzie musiała zapomnieć o rozwoju osobistym.

Krytyki Maciejowi nie szczędzą widzowie programu TVP. "Maciej niestety przy bliższym poznaniu stracił, a tak się dobrze zapowiadał. Dziewczyny przyjechały na 3 dni i wymaga od nich, aby w polu pomagały", "On wydawał się taki miły, sympatyczny, spokojny, a to tyran", "niby wykształcony, a słoma z butów wystaje" - pisali internauci.

Po raz kolejny zarzucano uczestnikowi show, że wykorzystuje program do szukania darmowego pracownika, a nie żony. Choć naturalnym wydaje się, że przyszła wybranka rolnika musi lubić życie na gospodarstwie i pomagać w codziennych zadaniach, to Maciej wysoko stawia poprzeczkę. Zarzucił nawet Monice , która jest nauczycielką w 4 szkołach, że nie jest wystarczająco pracowita. Nic dziwnego, że dziewczyna po cichu wycofała się z rywalizacji.

W dodatku znajomi rolnika podczas spotkania przy grillu z dziewczynami doradzili przyjacielowi, aby nie wybierał Moniki, bo jest zbyt niezależna i pewna siebie. Maciej przyznał im rację, twierdząc, że przez to kobieta może być bardziej kłótliwa. Wygląda na to, że "postępowy" rolnik chętnie powróciłby do czasów średniowiecza.