Miał być odpływ widzów. Gigant VOD nie musi się martwić?

Niewiele zmieniło się w stosunku do stycznia, kiedy to opisywaliśmy najnowsze zestawienie wyników oglądalności platform. Wówczas królował Netflix, a tuż za nim znajdowały się HBO Max i Disney+. W przeprowadzonym na przełomie pierwszego i drugiego miesiąca roku badaniu, w którym wzięło udział ponad 1,6 tys. osób powyżej 16. roku życia, również nie ma zaskoczeń. Zapytani o to, który serwis by wybrali, gdyby mogli ograniczyć się tylko do jednego, abonenci bez wahania wymienili Netfliksa.