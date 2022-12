Meghan celowo łamała protokół? Umyślnie ubierała się na czarno

Odkąd Meghan dołączyła do grona brytyjskiej rodziny królewskiej, jej wygląd jest bardzo często komentowany przez media. Jej eleganckie i stylowe stylizacje nierzadko łamały sztywne ramy królewskiego protokołu. Teraz księżna Sussex tłumaczy, dlaczego tak często wybierała czerń do swoich publicznych prezentacji. "To było przemyślane", mówi wprost. Meghan Markle wyznała, że często trafiała na łamy tabloidów, a historie, jakie tworzyły brytyjskie i światowe magazyny, nie pomagały jej w odnalezieniu się w monarchii.