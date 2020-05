Matteo De Cosmo nie żyje. Twórca seriali Marvela miał koronawirusa

Matteo De Cosmo był cenionym dyrektorem artystycznym, pracującym przy takich produkcjach jak "Emergence",netfliksowym " The Punisher " czy "Luke Cage". Jeszcze w marcu pracował na planie pilotażowego odcinka "Harlem’s Kitchen", jednak produkcja została zawieszona z powodu pandemii koronawirusa. Wkrótce po tym 52-latek sam stał się ofiarą koronawirusa. Zmarł 21 kwietnia w Nowym Jorku. Wiadomość o śmierci trafiła do mediów dopiero dziewięć dni później.

Matteo De Cosmo urodził się we Włoszech, ale związał się z Nowym Jorkiem. Zaczynał w połowie lat 90. od zajmowania się kostiumami, a w 1999 r. był już dyrektorem artystycznym serialu "Strangers with Candy". Stamtąd trafił m.in. do "Chappelle's Show", "Wybrana", "Alpha House". Jego ostatnie projekty to "21 mostów", "Wu-Tang: An American Saga" i "Emergence".