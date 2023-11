Matka nie daje mu spokoju. Mocne słowa Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Mama Marka wydzwaniała do syna zarówno wtedy, gdy ten jechał z Kornelią na wizytę do jej rodziców, jak i wtedy, kiedy samotnie wracał do Bydgoszczy. - Telefony od mamy się zaczęły, jak już jechałem do Poznania. Nasłuchałem się bardzo złych rzeczy, że za wszystko, co ona będzie teraz robiła, to ja jestem winny [...] - relacjonował Marek, dodając: - Moja mama nie potrafi zaakceptować sytuacji, że nie jest już numerem jeden.