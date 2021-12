Matka chorego chłopca szukała pomocy w TVP. Usłyszała, że lepsza byłaby aborcja

Uważam, że ta sprawa w ogóle nie powinna być regulowana prawem. To kwestia, w której najważniejszy jest głos kobiety. Są osoby, które nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za dziecko z ciężką niepełnosprawnością. Prawo nie może ich zmuszać do ich rodzenia. To nieludzkie i niehumanitarne. I mówię to jako osoba bardzo głęboko wierząca. Ale aborcja to sprawa sumienia, a nie prawa. Każda kobieta powinna móc podjąć decyzję, której konsekwencje będą ewentualnie obciążały jej sumienie, a nie sumienie ustawodawcy.