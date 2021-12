Afera w "Sprawie dla reportera". Bohaterka programu jest zdruzgotana

Kobieta nie ukrywa, że puściły jej nerwy, gdy usłyszała słowa mecenas. – Powiedziała mi, że powinnam była usunąć ciążę, że jestem nieodpowiedzialną matką, że miałam taką okazję i trzeba było skorzystać. Powiedziała to w dodatku przy Eryku, co uważam za kompletny brak wyczucia i odpowiedzialności. Nasz syn wszystko rozumie, to mądry chłopiec. Mało tego, ta wypowiedź została wyemitowana i to dla mnie kolejny skandal – stwierdziła.