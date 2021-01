Materna zabrał głos. Wystarczyło jedno słowo

Afera szczepionkowa – złota "Osiemnastka"

- Dostarczyłem żeru ludziom, którzy codziennie okłamują miliony Polaków, a teraz wycierają sobie gębę moim nazwiskiem. Rządzący przykrywają nami swoją nieudolność i brak przygotowania do masowego szczepienia. Czy pan sobie wyobraża, że nieskazitelna, złożona z samego dobra Magda Umer czy Wiktor Zborowski czyhają na szczepionki, które mieliby zabrać jakiemuś lekarzowi? To nonsens - podsumował aferę Materna w "GW".

"Ależ siostra Irena od zawsze była w grupie zerowej. Do tego ma problemy z płucami, czy co tam ma. Nie rozumiem problemu, zastrzyk się należał" – dodaje kolejny.

"Nie ma pan, za co przepraszać, niech przeproszą decydenci, którzy jak zwykle wykazali, że jedyne, co umieją, to skłócać ludzi. To wychodzi im od kilku lat znakomicie. Opozycjo gdzie jesteś?" - pisze kolejny fan Matery.