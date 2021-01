Skarga na materiał "Wiadomości". Rada Etyki Mediów nie miała wątpliwości

Reporter TVP nie szczędził bohaterce przygotowanego przez niego materiału kąśliwego komentarza. - Z reguły pewna siebie i wulgarna Marta Lempart, dziś nabrała wody w usta - zaczął relację Maciej Sawicki. W jego materiale liderka Strajku Kobiet przedstawiona została jako osoba, która sama prosiła się o chorobę, a do tego jeszcze swoim zachowaniem narażała innych.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Fakt, iż przekazano tę informację i sposób, w jaki to zrobiono, wzburzył opinię publiczną. Agnieszka Kublik, publicystka związana z "Gazetą Wyborczą" złożyła skargę do Rady Etyki Mediów. Rada wydała właśnie wydała oświadczenie w tej sprawie. Przychyliła się do opinii dziennikarki.