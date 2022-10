Materiał TVP uderza w Radosława Sikorskiego. "Dziennikarski upadek"

W dokumencie wyemitowanym w niedzielę zasugerowano, że Radosław Sikorski był rzekomo wykonawcą prorosyjskiej polityki w rządzie Donalda Tuska. Co o tym świadczy? Marcin Wikło z "Sieci" twierdzi, że Sikorski miał w przeszłości "łasić się" do Siergieja Ławrowa, ponieważ wyszedł z nim na balkon i zapalił papierosa. Do tego w listach zwracał się do rosyjskiego dyplomaty per "Drogi Siergieju".