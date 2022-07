Maski spadły. W rosyjskiej tv mówią wprost, po co im wojna

W ostatnim programie Sołowjow rozmawiał przed kamerami z członkiem rosyjskiej Dumy, Alexandrem Babakowem. Obaj byli zdania, rząd Putina może przejąć skradzione Ukrainie terytoria, by ratować dzięki nim rosyjską gospodarkę. - To są terytoria do rozwoju ekonomii i w związku z tym, nie powinniśmy ich sponsorować, a tworzyć tam możliwości rozwoju - powiedział Babakow, dodając, że "mechanizmy" stworzone na terytoriach Ukrainy można w przeszłości zastosować w samej Rosji.