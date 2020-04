Spór o maseczkę w "Wiadomościach". Śmiała teza internautów. Prawdziwa czy nie?

Jednym z gości, który wypowiadał się do kamery w ostatnim wydaniu "Wiadomości", był Andrzej Stefaniak, analityk walutowy. Mało kto jednak zwracał uwagę na to, co mówi. Większość skupiła się na jego... maseczce. Pojawiły się bowiem głosy, że materiał, który zakrywa twarz eksperta, jest nałożony komputerowo. Wskazywać na to miały nienaturalne ruchy maseczki podczas mówienia i sztucznie wyglądające gumki założone na uszach.