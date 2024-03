Masakra w Rosji. Lider zespołu Piknik jest synem Polaka

Kim jest Edmund Szklarski z zespołu Piknik?

Szklarski już jako młody chłopiec był zafascynowany twórczością takich kapel jak The Beatles, The Rolling Stones, Animals. W wieku 17 lat dołączył do zespołu Akwarium. Kilka lat później zasilił szeregi rockowej kapeli Orion, która w drugiej połowie lat 70. przekształciła się w Piknik.