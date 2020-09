Marzena Rogalska na starym zdjęciu. "Nie jestem w stanie opisać wzruszenia"

Marzena Rogalska stawiała pierwsze kroki w radiu i telewizji w połowie lat 90. Właśnie z tamtego okresu pochodzi zdjęcie, które Daniel Kossak pokazał w mediach społecznościowych. "Danielu, dziękuję, nie jestem w stanie opisać wzruszenia, które mnie trzyma i do tej pory puścić nie może" – napisała Rogalska na Instagramie.

Kossak pisał, że zdjęcie zostało zrobione w 1996 albo 1997 r. przed nieistniejącym już Kinem Wanda w Krakowie. On był wtedy reporterem studenckiego Radia Rak, a Rogalska miała już swój własny program w RMF FM. "Dodam jeszcze, że rozpoznałam na sobie kurteczkę wygrzebaną w lumpeksie, a Daniel elegancko prezentuje się w deczko za dużej marynarce taty, no i uśmiech mam jeszcze bez ingerencji ortodonty" – pisze Rogalska.

"Ale wiecie co, patrzę na nas i uważam, że jesteśmy cudni! I jestem dumna, że ten facet obok to teraz mój kolega z BBC NEWS - taka to historia!" – skwitowała dziennikarka, która od lat jest kojarzona głównie z telewizją.