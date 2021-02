Tak wyglądały ostatnie chwile Marzeny Rogalskiej w TVP. Zamieściła nagrania

Marzena Rogalska: Ten nieszczęsny magik zrobił rzecz niedopuszczalną

Marzena Rogalska z ekscytacją w głosie opowiadała o nagraniach ostatniego odcinka serii. "Jesteśmy przed momentem, w którym Joasia, nasza bohaterka, wyjdzie do garderoby, gdzie czeka na nią nasza niespodzianka. A tą niespodzianką będzie Viola Piekut i jej cudne kreacje - suknie ślubne, bo Joasia nam zdradziła, że wychodzi za mąż" - mówiła.

Razem z całą ekipą programu dziennikarka podglądała reakcje uczestniczki show. Byli podekscytowani i nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek mógł podejrzeć, że to ostatnie spotkanie w pracy z Marzeną Rogalską.

"Był to wyjątkowy finał" - podkreśliła dziennikarka. Mówiąc to zapewne Marzena Rogalska miała na myśli wyjątkową historię i metamorfozę bohaterki odcinka. Jednak zaledwie dobę później okazało się, że to nagranie było wyjątkowe również za sprawą ostatniego wystąpienia dziennikarki w produkcji TVP. Ta nie dała nic po sobie poznać.