Marzena Kipiel-Sztuka zapragnęła zmiany. "Ktoś może pomyśleć, że oszalałam"

– Nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałam od kogoś kwiaty, ani kiedy byłam zaproszona na romantyczną kolację do restauracji. O przytulaniu się do mężczyzny, całowaniu, czy śniadaniach we dwoje też już zapomniałam. Postanowiłam więc, że sama zrobię coś, co sprawi mi frajdę i przyjemność – dodała z przekonaniem na łamach "Faktu".