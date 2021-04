Wolała nie ryzykować. Przewlekle choruje i miała niepokojące objawy

Rok temu Marzena Kipiel-Sztuka ujawniła, że zmaga się z depresją , a pandemia wcale nie pomaga w prędkim wyjściu z choroby. Do tego pogłębia się poczucie samotności. - Połowę dnia przesypiam, a z domu wychodzę głównie z psem na spacer. Przy okazji apeluję do wszystkich, którzy mają podobne problemy, żeby głośno o tym mówili i zgłaszali się po pomoc - powiedziała.

- Odmówiłam wszelkich zaproszeń, tym bardziej, że byłam przeziębiona i miałam podwyższoną temperaturę. To zapewne była grypa, ale czasy mamy takie, że lepiej nie kusić niepotrzebnie losu. Im mniej kontaktów, tym lepiej – mówiła w "Twoim Imperium".

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

Aktorka dodała, że cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i od lat leczy się na nadciśnienie. Wszystko to sprawia, że nie chce ryzykować ewentualnego zarażenia koronawirusem. Z drugiej strony bardzo źle znosi izolację. Ma problemy ze snem, jest zmęczona i zdołowana.

- Nie chcę ciągle kisić się w czterech ścianach. Brakuje mi kontaktu z drugim człowiekiem, spacerów, pójścia do pubu na piwo – wyznała aktorka. Jedyną pociechą są długie rozmowy telefoniczne, ale to tylko namiastka spotkań. Nie korzysta zaś z wideokonferencji i komunikatorów internetowych, bo "te nowoczesne cuda techniki to nie jej bajka".